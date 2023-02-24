Antalya Valisi Yazıcı: 10 bin 500 depremzedeyi farklı illerdeki yurtlara taşıdık

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Antalya'ya, 154 bini aşkın depremzede geldi. Depremzedelerin yaklaşık 74 bini otel, apart, pansiyon gibi yerlerde, 9 bini yurtlarda, 4 bini de misafirhanelere yerleştirildi. Deprem bölgesinden kente gelen 64 bini aşkın kişi de şehrin belirli yerlerinde tanıdıklarına misafir oldu. Alanya'da 45 bin 55, Manavgat'ta 47 bin 142 depremzedenin barınma ihtiyacı karşılandı. Yoğun olarak Alanya ve Manavgat'ta konaklayan depremzedeler, çoğunlukla apart, otel ve pansiyonlara yerleştirildi.

ÖĞRENCİLER YENİDEN OKULA BAŞLADI

Depremzede ailelerin okullarda eğitime başlayan çocuklarına kıyafet, kırtasiye yardımı yapıldı. Kente gelen 15 bin 348 öğrenciden 13 bin 421'inin okullara kaydı gerçekleştirildi. 1231 okulda 5 bin 295 ilkokul, 4 bin 862 ortaokul, 2 bin 373 lise öğrencisi, yeniden eğitim-öğretime başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce otel, yurt, misafirhanelerde konaklayan 59 bin 77 depremzedeye psikolojik destek verildi. Hastanelere 45 bin depremzede başvurdu. 427 depremzedenin hastanelerde tedavisi ise sürüyor. Sağlık İl Müdürlüğü'nce 79 bin depremzedeye yerinde sağlık hizmeti sunuldu. 247 diyaliz hastasının merkezlere taşınması, tedavisi sürüyor.

OTEL İŞLETMECİLERİNE TEŞEKKÜR

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da depremzedeleri otellerinde misafir eden işletmecilerine teşekkür etti. Kente gelen depremzedelerin çoğunluğunun barınma ihtiyacının otellerde karşılandığını anlatan Vali Yazıcı, "Depremzede yoğunluğu, Alanya ve Manavgat'ta. Alanya'da 26 bin 436 kişi otel ya da yurt ve misafirhanede kalıyor. Çoğunluğu otellerde kalıyor. 24 bin 600 kişi, Manavgat'ta otellerimizde kalıyor. 74 bin civarında misafir ağırlayan otel işletmecilerimize teşekkür ediyorum. Ev sahipliği yapıyorlar zor günlerde insanlarımızı misafir ediyorlar" dedi.

'KİMSE AÇ, AÇIKTA KALMADI'

Depremin 3'üncü gününden itibaren bölgeye 500 civarında otobüs gönderip, depremzedelerin taşınmasına destek olunduğunu kaydeden Vali Yazıcı, şunları söyledi:

"Antalya olarak üzerimize düşeni yaptığımızı değerlendiriyoruz. Depremin 3'üncü gününden itibaren bölgeye 500 civarında otobüs gönderdik. Otobüs ve taşıma firmalarına teşekkür ederim. Ücretsiz 20 bin civarında insanı gönderdiğimiz araçlarla taşıdık. Bu hizmetleri sunarken kimseyi üzmemeye çalıştık. Aşırı yoğunluk olduğunda şehrimize gelen yaklaşık 10 bin 500 vatandaşımızı mağdur etmemek için Burdur, Isparta'nın ardından Konya, Denizli, Uşak'taki yurtlara taşıdık. İlk hafta müthiş yoğunluk olmuştu. Otellerimizin bir kısmı açılmamıştı. Oteller 15 Mart- 1 Nisan gibi açılış tarihi olduğu için bizi kırmadılar, hazırlandılar ama zamana ihtiyaç vardı. Kimse aç, açıkta kalmadı, herkese yardım ediyoruz. 90 binden fazla insanımıza giyim yardımında bulunduk ve yardıma devam ediyoruz."

'KİMSEYİ ÜZMEMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Antalya'da depremzedeleri rahat ettirmek, yaşadıkları travmayı daha hızlı atlatabilmeleri için kurum ve kuruluşlar, özel sektörle birlikte yardım etmeye devam ettiklerini vurgulayan Vali Yazıcı, "Yardımların devamını istiyoruz. Bölgeye 1700 konteyner gönderdik. İnsanlarımıza özellikle konteyner göndermeye devam edelim. Sorumluluklarımızı il olarak yerine getirmeye, kimseyi üzmemeye çalışıyoruz. İnşallah travmayı atlatmalarına katkı sunmuş oluruz" diye konuştu.

Vali Yazıcı, depremlerden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına da destek istedi. Vali Yazıcı, ayrıca İller Bankası Bölge Müdürlüğü'nün misafirhanelerinde konaklayan 85 depremzedeyi ziyaret edip, görüşme yaptı.