Antalya ve Adana’daki Ukraynalılardan protesto

ADANA ve Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rus işgalini meydanlarda protesto etti. Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen protesto eyleminde Ukrayna'da hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Grup adına konuşma yapan Ganna Grozdenko "Türk halkının desteğini hissediyoruz. Cömert insani yardımları için Türkiye'ye teşekkür ederiz" dedi. Antalya Muratpaşa'daki Cumhuriyet Meydanı'nda da Ukraynalılar 'Savaşa Hayır' sloganları attı. Grup arasında gözyaşlarını tutamayanlar oldu. 'Bayraktar için teşekkürler' yazılı bir pankart da dikkat çekti.