Antalya ve İstanbul’da ‘Kafes’ operasyonu... İşadamlarına çöken çete çökertildi

Antalya İl Jandarma ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirdikleri operasyonda turistlik ilçede işadamı ve turizmcilere ait para ve kıymetli eşyalarını silah zoruyla gasp eden çete çökertildi. İlçede işadamlarına yönelik baskı ve cebir kullanmak suretiyle yağma ihbarını alan ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. yapılan çalışmada işadamlarının korkulu rüyası haline gelen kişilerin Antalya ve İstanbul'da bulundukları belirlendi.

ŞOK BASKIN DÜZENLEDİ

Sivil jandarma timleri tarafından adresleri belirlenen çete üyelerine yönelik operasyon kararı alındı. Antalya ve İstanbul illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kafes' operasyonunda Antalya'da A.G. ve I.G. İstanbul'da ise E.P. ve F.S. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkardıkları adli makam tarafından 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.