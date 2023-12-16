Haberler Yaşam Haberleri Antalya ve İstanbul’da ‘Kafes’ operasyonu... İşadamlarına çöken çete çökertildi
Giriş Tarihi: 16.12.2023 10:47 Son Güncelleme: 16.12.2023 10:49

Antalya ve İstanbul’da ‘Kafes’ operasyonu... İşadamlarına çöken çete çökertildi

Antalya İl Jandarma ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul ve Antalya’da gerçekleştirdikleri operasyonda turistlik ilçede işadamı ve turizmcilere ait para ve kıymetli eşyalarını silah zoruyla gasp eden çete çökertildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya ve İstanbul’da ‘Kafes’ operasyonu... İşadamlarına çöken çete çökertildi

Antalya İl Jandarma ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirdikleri operasyonda turistlik ilçede işadamı ve turizmcilere ait para ve kıymetli eşyalarını silah zoruyla gasp eden çete çökertildi. İlçede işadamlarına yönelik baskı ve cebir kullanmak suretiyle yağma ihbarını alan ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. yapılan çalışmada işadamlarının korkulu rüyası haline gelen kişilerin Antalya ve İstanbul'da bulundukları belirlendi.

ŞOK BASKIN DÜZENLEDİ

Sivil jandarma timleri tarafından adresleri belirlenen çete üyelerine yönelik operasyon kararı alındı. Antalya ve İstanbul illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kafes' operasyonunda Antalya'da A.G. ve I.G. İstanbul'da ise E.P. ve F.S. gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkardıkları adli makam tarafından 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı! Eş zamanlı baskınlarda otomatik silah ve tabanca ele geçirildi
Meteoroloji'den peş peşe İstanbul ve İzmir dahil 17 kente uyarı
Son dakika: Katil İsrail Gazze'de 3 İsrailli esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü açıkladı
6 yıllık evlilik tek celsede bitti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
THY tarihinin en büyük uçak alımına imza attı! Airbus ile 355 adet yeni nesil uçak alımı anlaşması
Bakan Uraloğlu'ndan A Para'da önemli açıklamalar: 38 dev proje hayata geçti
CHP belediye başkan adayları 2024 listesi: 31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi CHP belediye başkan adayları listesi
Vurun abalıya
İyi Parti’nin ödenmeyen ittifak faturası ve CHP’nin asıl zorluğu
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya ve İstanbul’da ‘Kafes’ operasyonu... İşadamlarına çöken çete çökertildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA