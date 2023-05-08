Antalya yolunda korkunç kaza: 1 ölü 1 ağır yaralı

Muğla-Antalya karayolu Sakar Geçidi'nde Sami Arı yönetimindeki otomobil seyir halindeyken aynı yönden ilerleyen kamyonete arkadan çarptı. Arı'nın kullandığı otomobilin çarpışmanın etkisi ile takla attı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden sürücü Sami Sarı'yı sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Sarı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.Otomobilde yolcu olarak bulunan S.T ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.