Antalya’da 10 günlük bebeği dut ağacının altına bıraktılar

Antalya'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda cadde üzerindeki dut ağacının altında ağlama sesi duyan vatandaşlar, kontrol ettiklerinde çarşafa sarılı yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen bir erkek bebek buldu.
Vatandaşlar tarafından alınan erkek bebek önce yakınlarda bulunan bir markete getirildi. Daha sonra mahallede 10 günlük bebeği bulunan Teslime Yılmaz tarafından emzirildi.
POLİSE BİLDİRİLDİ
Yaşananların ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri bulunmasının hemen ardından bebeğin başka bir anne tarafından emzirilmesinin hayata bağladığını belirledi. Ardından Kepez Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan kontrolün ardından bebek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlık çalışanları bebeğe Umut ismini verdi.
BIRAKAN ANNE HER YERDE ARANIYOR
Polis bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulunması için çalışma başlattı. Bebeğin bulunduğu yere gide 3 güvenlik kamerasından 100'ün üzerinde araç plakasını mercek altına aldı. Polis bırakan kişilerin plakadan belirleneceğini kaydetti. Bebeği bulan kızın kardeşi Gaye Üstüntaş, "Olayı benim ablam duymuş. Sabah 07.30 gibi marketi açıyor. Daha sonra bir sesler duyuyor. Bakıyorlar bebek olduğunu görüyorlar. Marketin içerisine getirmişler. İlgileniyorlar. Sonra polise ve sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Yeni doğum yapan bir annemiz vardı, onu çağırmışlar. Annemiz emziriyor. Sonra da sağlık çalışanları götürüyor. Umarım ailesi bulunur. Kötü bir durum, biz de çok üzüldük. Bir anne evladını nasıl ağacın altına bırakıp gider akıl sır ermiyor" diye tepkilerini dile getirdi.