Antalya’da 10 günlük bebeği dut ağacının altına bıraktılar

BIRAKAN ANNE HER YERDE ARANIYOR

Polis bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulunması için çalışma başlattı. Bebeğin bulunduğu yere gide 3 güvenlik kamerasından 100'ün üzerinde araç plakasını mercek altına aldı. Polis bırakan kişilerin plakadan belirleneceğini kaydetti. Bebeği bulan kızın kardeşi Gaye Üstüntaş, "Olayı benim ablam duymuş. Sabah 07.30 gibi marketi açıyor. Daha sonra bir sesler duyuyor. Bakıyorlar bebek olduğunu görüyorlar. Marketin içerisine getirmişler. İlgileniyorlar. Sonra polise ve sağlık ekiplerine haber veriyorlar. Yeni doğum yapan bir annemiz vardı, onu çağırmışlar. Annemiz emziriyor. Sonra da sağlık çalışanları götürüyor. Umarım ailesi bulunur. Kötü bir durum, biz de çok üzüldük. Bir anne evladını nasıl ağacın altına bırakıp gider akıl sır ermiyor" diye tepkilerini dile getirdi.