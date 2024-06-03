Antalya’da 10 yaşındaki Halil su kanalına düşerek boğuldu

Korkunç olay Kaş'ın Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Hamza – Aynur Karataş çifti akşam en küçük çocukları Halil'in eve gelmediğini görünce etrafta aramaya çıktı. Kısa süre sonra Karataş çifti, evlatlarının su kanalı içinde halde karşılaştı. Baba hemen kanala inerek oğlunun çıkardı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri Halil Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Halil'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğullarının hayatını kaybettiğini öğrenin baba Hamza, anne Aynur ile aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Karataş ailesi çevredekilerin desteği ile ayakta durabildi. Olay yerinde yapılan incelemede Halil Karataş'ın köprüden geçerken kanala düştüğü belirlendi.

OVA MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yapılan otopsinin ardından talihsiz Halil'in cansız bedeni amca Arif Karataş'a teslim edildi. Buradan alınan cenaze Kaş'ın Ova Mahalle mezarlığında ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Halil Karataş'ın 3 çocuklu ailenin en küçüğü olduğu öğrenildi.

SINIFIN EN BAŞARILISI İDİ

Ova İlköğretim Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi Halil Karataş'ın su kanalına düşerek ölmesi okulu ve sınıfındaki arkadaşlarını da yasa boğdu. Sınıfın en başarılı öğrencilerinden olan Halil'ın tüm destlerinin çok iyi olduğu öğrenildi.