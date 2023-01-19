Antalya’da 1.5 yaşındaki çocuk mama sandığı asidi içti

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Zeytinlik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, anne Hatice Ala'nın tuvalet temizlemek için bardak içinde seradan getirdiği asidi mama sanan Muhammet Ala, içti. Çocuğun ağlamasından asit içtiği fark eden anne Hatice Ala, durumu eşi Abdullah'a bildirdi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Anne Hatice ve baba Abdullah 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarın ardından adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler Muhammet Ala, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ala, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin talihsiz Muhammet'in cenazesi Varsak Zeytinlik Mahallesi'nde toprağa verildi.