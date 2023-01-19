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Giriş Tarihi: 19.1.2023 11:53 Son Güncelleme: 19.1.2023 12:06

Antalya’da 1.5 yaşındaki çocuk mama sandığı asidi içti

Antalya’da 1.5 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet Ala annesini tuvalet yıkamak içi kullandığı bardakta bulunan asidi mama sanıp içmesi sonucu hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da 1.5 yaşındaki çocuk mama sandığı asidi içti

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Zeytinlik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, anne Hatice Ala'nın tuvalet temizlemek için bardak içinde seradan getirdiği asidi mama sanan Muhammet Ala, içti. Çocuğun ağlamasından asit içtiği fark eden anne Hatice Ala, durumu eşi Abdullah'a bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Anne Hatice ve baba Abdullah 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarın ardından adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler Muhammet Ala, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ala, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin talihsiz Muhammet'in cenazesi Varsak Zeytinlik Mahallesi'nde toprağa verildi.

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Antalya’da 1.5 yaşındaki çocuk mama sandığı asidi içti
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