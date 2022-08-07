Antalya’da 15 yaşındaki Harun bilgisayarda oyun oynarken kalp krizi geçirip öldü

Bilgisayarın başında oyun oynayan Atatürk Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi hareketsiz kaldı. Başı yana düştü.

Bunu gören küçük kız kardeşi Nisa annesi Hatice Sarı'ya koşarak, "Anne ağabeyim şaka yapıyor herhalde" dedi. Bunun üzerine oğlunu merak eden anne bilgisayar odasına koştu. Harun'u hareketsiz halde görünce eşi Erdal Sarı ile birlikte durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TIP MERKEZİNE KALDIRILDI

Eve gelen sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından Harun Sarı'yı ambulans ile Şelale Tıp Merkezine kaldırdı. Burada Harun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Biricik oğullarının öldüğünü öğrenen Baba Erdal, anne Hatice ve küçük kardeşi Nisa gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba Erdal Sarı, "Gündüz benimleydi. Hiçbir şeyi yoktu. Akşam bilgisayarın başında oyun oynarken bir anda hareketsiz kaldığını görünce küçük kardeşi Nisa, ağabeyinin kendisine şaka yaptığını sanmış. Hiçbir sağlık sorunu yoktu" diye gözyaşı döktü. Harun Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.