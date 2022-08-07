Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da 15 yaşındaki Harun bilgisayarda oyun oynarken kalp krizi geçirip öldü
Giriş Tarihi: 7.8.2022 10:52 Son Güncelleme: 7.8.2022 11:33

Antalya’da 15 yaşındaki Harun bilgisayarda oyun oynarken kalp krizi geçirip öldü

Antalya’da 15 yaşındaki lise öğrencisi Harun Sarı bilgisayarda oyun oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Üzüntü veren olay Kepez ilçesinde Emek Mahallesi’ndeki evlerinde meydana geldi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da 15 yaşındaki Harun bilgisayarda oyun oynarken kalp krizi geçirip öldü

Bilgisayarın başında oyun oynayan Atatürk Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi hareketsiz kaldı. Başı yana düştü.

Bunu gören küçük kız kardeşi Nisa annesi Hatice Sarı'ya koşarak, "Anne ağabeyim şaka yapıyor herhalde" dedi. Bunun üzerine oğlunu merak eden anne bilgisayar odasına koştu. Harun'u hareketsiz halde görünce eşi Erdal Sarı ile birlikte durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TIP MERKEZİNE KALDIRILDI

Eve gelen sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından Harun Sarı'yı ambulans ile Şelale Tıp Merkezine kaldırdı. Burada Harun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Biricik oğullarının öldüğünü öğrenen Baba Erdal, anne Hatice ve küçük kardeşi Nisa gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba Erdal Sarı, "Gündüz benimleydi. Hiçbir şeyi yoktu. Akşam bilgisayarın başında oyun oynarken bir anda hareketsiz kaldığını görünce küçük kardeşi Nisa, ağabeyinin kendisine şaka yaptığını sanmış. Hiçbir sağlık sorunu yoktu" diye gözyaşı döktü. Harun Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Senaryo CHP'de yazıldı! AK Parti'li vekilin aracının durdurulmasından siyasi operasyon çıktı
Son dakika: Savcılık ahlaksızlık için harekete geçti! Spotify hesap verecek
Elektriği kesildi iddiasıyla Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilmişti: Vaatlerle kandırıldım
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi? YKS tercih sonuçları 2022 sorgulama işlemleri başladı!
Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Son dakika: Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşek'in üzerine yürüdü! Koruması darp etti
SON DAKİKA! CHP'li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı: Rüşvet skandalı ortaya çıktı
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
ÖSYM KPSS sınav takvimi açıklandı mı? KPSS sınav takvimi 2022 hakkında duyuruda bulundu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da 15 yaşındaki Harun bilgisayarda oyun oynarken kalp krizi geçirip öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA