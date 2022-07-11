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Giriş Tarihi: 11.7.2022 13:20 Son Güncelleme: 11.7.2022 13:27

Antalya’da 15 yerinden bıçaklanan şoför hayatını kaybetti

Antalya’da 30 Haziran tarihinde arabanın içinde 15 yerinden bıçaklanan Aydın Olgun (51) hayatını kaybetti. Ağabey Şükrü Olgun  yaşananlara tepki göstererek kardeşinin atilerinin bulunmasını istedi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da 15 yerinden bıçaklanan şoför hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kırcami bölgesinde 30 Haziran tarihinde meydana gelen olayda taşımacılık firmasında şoför olarak çalışan evli ve 6 çocuk babası Aydın Olgun'un kullandığı araç yolda seyir halinde iken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından durduruldu. Ardından bıçakla saldırıldı. Boğuşma sırasında aracı ile kaçmaya çalışan ve kanlar içinde kalan Olgun, aracı ile su kanalına düştü. Yoldan geçerler durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri aşırı kan kaybeden Olgun hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Olgun 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Korkunç cinayetin ardından ağabey Şükrü Olgun, yaşananlara tepki gösterdi. Kardeşinin 12 gün önce 2'si kalbinden toplam 15 yerinden bıçaklandığını belirten ağabey Olgun, "Cinayeti işleyenler kardeşimi takip etmiş. Güvenlik kameralarının olduğu bir yerde aracı durdurup saldırılmış. Sonrada kaçmışlar. Bize şu ana kadar kimse bilgi vermedi. Biz katil veya katillerin yakalanıp adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu.

ADIYAMAN'A GÖTÜRÜLDÜ

Aydın Olgun'un cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Adıyaman'a götürüldü. Ailesi cenazenin Adıyaman Yeni Mezarlıkta torağa verileceğini söyledi. Polis olayın çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti.

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Antalya’da 15 yerinden bıçaklanan şoför hayatını kaybetti
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