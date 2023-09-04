Antalya’da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! 11 yaşındaki Ahmet kaza kurbanı oldu

Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde 6549 sokakta 3 Eylül Pazar günü 4 arkadaş marketten dondurma aldıktan sonra eve doğru yürürken kontrolsüz kavşak çıkışında hafif ticari araç Murat K.'nın kullandığı otomobile arkadan çarptı. 17 yaşındaki Murat K.'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen 4 çocuğun arasına daldı. Korkunç kazada 3 çocuk son anda kaçmayı başarırken 11 yaşındaki Ahmet Ahmet aracın altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz Ahmet önce Kepez Devlet Hastanesi'ne sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Oğlunu kaybeden aile gözyaşlarına boğuldu. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından talihsiz Ahmet yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aile oğullarının kazaya değil resmen cinayete kurban gittiğini belirterek sürücünün en ağır şekilde ceza alması için hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi.

SÜRÜCÜ 17 YAŞINDA ÇIKTI

Yaşanan kazanın ardından 17 yaşındaki sürücü Murat K. gözaltına alındı. Polis kazaya karışan aracın muayenesinin de yapılmadığını belirledi. Karakolda ifadesi tamamlanan sürücünün adliyeye sevk edileceği bildirildi.