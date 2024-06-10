Antalya’da 17 yaşındaki genç, ablasını rahatsız eden kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Erenköy Mahallesi 4867 sokakta gece saat 03:00 sularında iddiaya göre, Abdurrahman Ç. ablası Arzu Ç.'yi rahatsız ettiği için Fırat Yıldız ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Ç., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile Yıldız'ı 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaya halde bir taksi durağına gelen Yıldız, esnaftan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin müdahale ettiği Yıldız, kurtarılamadı. Yapılan incelemenin ardından Yıldız'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetin ardından polis cinayet zanlısı şüpheli Abdurrahman Ç.'yi evinde suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

'ABLAMI RAHATSIZ ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Cinayet zanlısı Abdurrahman Ç., emniyetteki ifadesinde, Yıldız'ın uyuşturucu bağımlısı olan ablası Arzu Ç.'yi karşılıksız olarak sevdiği, bu yüzden ablasına sık sık rahatsızlık verdiği söyledi. Olay öncesinde Fırat Yıldız'ın evlerine gelerek ablasına rahatsızlık verdiğini çıkan tartışmada cinayetin işlendiğini kaydetti. Cinayetin ardından abla Arzu Ç.'de gözaltına alındı.