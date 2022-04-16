Antalya’da 2 yaşındaki kız feci şekilde can verdi! Olay yerindeki detay yürek burktu





FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kamyonun altından çıkarılan ve kontrol edilen küçük kızın yaşamını yitirdiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler sokağı güvenlik şeridi ile araç ve yaya trafiğine kapattı.