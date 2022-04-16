Antalya’da 2 yaşındaki kız feci şekilde can verdi! Olay yerindeki detay yürek burktu

Antalya'da meydana gelen olay, deyim yerinde kan dondurdu. Kepez ilçesinde, her şeyden habersiz bir şekilde kamyonun altında oyun oynayan 2 yaşındaki Suriyeli küçük kız, aracın harkeet etmesi ile feci şekilde can verdi. Olay yerindeki detay ise yürek burktu. İşte detaylar...
KAMYONUN ALTINDA OYNAMAYA BAŞLADI
Olay, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2311 sokak üzerinde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde tek katlı müstakil elde ailesinin yanında bulunan Tulin Abo Snısleh, iki kardeşi ile birlikte çöp atmak için dışarı çıktı. Bu sırada kardeşlerinin dalgınlığından faydalanan küçük kız, sokak üzerinde park halinde bulunan kamyonun altında oynamaya başladı.
FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kamyonun altından çıkarılan ve kontrol edilen küçük kızın yaşamını yitirdiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler sokağı güvenlik şeridi ile araç ve yaya trafiğine kapattı.
ACI HABERİ ALAN AİLE YIKILDI
Acı haberi alan aile ise adeta yıkıldı. Zaman zaman çocuğunun cenazesini görmek için dışarı çıkan baba yere yığıldı. Acılı baba aile yakınları tarafından teselli edildi. Olay yerinde bulunan küçük kızın terliği ise yürek burktu.
Cenaze olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.