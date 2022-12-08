Antalya’da 21 kişilik suç örgütü çökertildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonda içerisinde polis, bekçi ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu toplam 21 kişilik çıkar amaçlı suç örgütü çökertti.

KOM ekipleri aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon kararı alındı. Önceden belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi. Antalya'da düzenlene baskınlarda aralarında polis, bekçi ve infaz memurlarının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. KOM ekipleri mafyaya silah temin eden 2 kişiyi de Alanya'da gözaltına aldı. Sanıkların emniyette sorgusu sürüyor. Gözaltındaki suç örgütü mensuplarının ev ve araçlarında yapılan aramada silah ve çok sayıda suç aleti ile dijital veriye el kondu.