Antalya’da 25 gündür kayıp olan Muhammet kanalizasyonda aranıyor

'YAŞARKEN CANIMI ÖLERKEN CİĞERİMİ YAKTI'

Acılı anne Emine Güç oğlunun gece 01:30'a kadar arandığını ancak bulunamadığını söyledi. Canından çok sevdiği oğlunun madde kullandığını da belirten anne Güç, "Herkese inanan birisiydi. 'Ailesi niye takip etmedi' diyorlar. Ben sürekli arkasındaydım oğlumun. Uyuşturucu maddeden onu kurtarmak için hastanelere yatırdık, çip taktırdık, uğraştık oğlum için. Böyle bir yere nasıl girdi, niye girdi bilmiyorum. Ben oradaki cenazenin o olduğunu düşünüyorum. Önce Allah'tan ümidimi kesmedim. Allah hayırlısı neyse onu nasip etsin istedim. Tüm annelere sabır diliyorum. Ben çok çektim. Öldüğünü biliyorum. Yaşıyorken çok canımı yaktı, şimdi ciğerimi yaktı" dedi.