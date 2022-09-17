Antalya’da 25 gündür kayıp olan Muhammet kanalizasyonda aranıyor

Antalya'da 25 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç'ün kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp öldüğü ihbarı üzerine, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. 1.5 gündür kanalizasyonda aranan gence henüz rastlanılmazken çalışmaları gözyaşlarıyla izleyen annesi Emine Güç, madde bağımlısı oğlunun yaşadığına dair umudu kalmadığını belirterek, "Yaşarken canımı çok yaktı, şimdi ciğerimi yaktı" dedi. Kepez ilçesi Fatih mahallesinde yaşayan Mehmet – Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Muhammet Fatih Güç, sonra olarak 24 Ağustos'ta evden ayrıldı.
KAYIP BAŞVURUSUNDA YAPTILAR
Güç çifti 29 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulundu. Son olarak kayıp gencin arkadaşları, baba Mehmet Güç'e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, dün akşam Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki belirtilen adrese geldi. Baba Mehmet Güç, çizmelerini giyip kanalizasyonda yaklaşık yarım saat arama yaptı. Bir sonuca ulaşılamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte bölgeye Polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.
30 SAATTİR ARANIYOR
Kentin uyuşturucu merkezi olarak bilinen Muratpaşa İlçesi Yeşildere (Zeytinköy) Mahallesi girişindeki kanalizasyon içersinde arama çalışmalarına itfaiye ve AFAD arama çalışma başlattı. Çalışmaları gözyaşlarıyla izleyen anne Emine Güç, yakınları tarafından sakinleştirdi. Ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceği bilgisi üzerine Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında çalışma başlattı. Gece 01:30'a kadar süren arama çalışması sabah erken saatlerde yeniden başlatıldı. Ancak cesede rastlanamadı.
'YAŞARKEN CANIMI ÖLERKEN CİĞERİMİ YAKTI'
Acılı anne Emine Güç oğlunun gece 01:30'a kadar arandığını ancak bulunamadığını söyledi. Canından çok sevdiği oğlunun madde kullandığını da belirten anne Güç, "Herkese inanan birisiydi. 'Ailesi niye takip etmedi' diyorlar. Ben sürekli arkasındaydım oğlumun. Uyuşturucu maddeden onu kurtarmak için hastanelere yatırdık, çip taktırdık, uğraştık oğlum için. Böyle bir yere nasıl girdi, niye girdi bilmiyorum. Ben oradaki cenazenin o olduğunu düşünüyorum. Önce Allah'tan ümidimi kesmedim. Allah hayırlısı neyse onu nasip etsin istedim. Tüm annelere sabır diliyorum. Ben çok çektim. Öldüğünü biliyorum. Yaşıyorken çok canımı yaktı, şimdi ciğerimi yaktı" dedi.
Yetkililer kanalizasyonda Muhammet'in cesedini buluncaya kadar arama çalışmasını sürdüreceklerini kaydetti.