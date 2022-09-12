Antalya’da 3 gündür kayıp Hakan’ın cesedi bulundu

Olay, dün akşam Demirciler Mahallesi Ulualan mevkisi D-400 kara yolu kenarında meydana geldi. Lambası yanan motosikleti fark edenler, yanında yatan kişiyi de görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan incelemede cansız bedenin, 3 gündür kayıp olarak aranan, Manavgat'ın Hocalı Mahallesi'nden Hakan Asilkan olduğu tespit edildi. Asilkan'ın cansız bedeni, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Hakan Asilkan'ın acı haberini alan yakınları, olay yerine akın etti. Yolun karşısına geçmek isteyenler nedeniyle kara yolunda zaman zaman trafik aksadı. Jandarma ekipleri de kaza ihtimaline karşı sık sık uyarıda bulundu.



ACI HABERİ İSTANBUL'DA ALDILAR



Manavgat Sanayi Sitesi'nde boyacılık yapan Hakan Asilkan'ın anne ve babasının, kayıp oğullarını bulabilmek umuduyla televizyon programına katılmak için İstanbul'a gittikleri, acı haberi aldıktan sonra Manavgat'a dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.