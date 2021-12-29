Antalya’da 3 ilçede okullara yağış tatili

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünden 29 Aralık geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kilo/metrekare), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kilo/metrekare yağış beklendiğini açıklayarak vatandaşları uyardı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Meteorolojinin uyarısının ardından Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, 30 Aralık günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir" dedi. Finike Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre beklenen yoğun yağışlardan dolayı Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemizde okullara ara verilmiştir" denildi. Kemer ilçesinde de eğitime bir gün ara verileceği öğrenildi.

KENTTE ÖNLEM ALINDI

Meteoroloji bu gece saatlerinden itibaren (21.00) Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış 100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2 tahmin ediliyor. Yağışların, 1400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Rüzgârın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat, batı ilçelerinde zaman zaman 90 km/saat) esmesi bekleniyor. Cuma günü öğle saatlerinden (14.00) sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır " denildi. Uyarının ardından il genelinde vatandaşların sel ve su baskınlarına duyarlı olması istendi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı itfaiye ve güvenlik güçleri alarma geçirildi.