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Giriş Tarihi: 11.12.2022 13:42

Antalya'da 3 polisi yaralamıştı! O zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, trafik uygulamasında, kendisinden belge isteyen 3 polis memuruna saldırarak kapı anahtarıyla yaralayan, araya giren 1 kişiyi de darbeden motokurye Arif Şimşek, tutuklandı.

DHA

Olay, 9 Aralık Cuma günü saat 13.30 sıralarında, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Güvenlik Timi (Şahinler), 07 BCR 565 plakalı motosikletin sürücüsü Arif Şimşek'i durdurdu. Polisin kendisinden belge istemesi üzerine Arif Şimşek, elindeki kapı anahtarı ile ekiplere saldırdı.

Olayda 3 polis yüzünden yaralanırken, 1'inin dudağı yarıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan kişi de Arif Şimşek tarafından darbedildi. Arif Şimşek, çevredekiler ile takviye gelen polisler tarafından güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Arif Şimşek de emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulph ceza hakimilği tarafından tutuklandı.

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Antalya'da 3 polisi yaralamıştı! O zanlı tutuklandı
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