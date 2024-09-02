Antalya’da 30 yaşındaki genç kaza kurbanı

Antalya'da gece 23.00 sularında Abdurrahmanlar Mahallesi'nde kaza meydana geldi. Gece çalıştığı iş yerine motosikleti ile nöbete giden Ahmet Aksu'nun kullandığı motosiklete ters şeritten gelen A.Ü'nün kullandığı hafif ticari araç çarptı. Ortalık savaş alanına dönerken; motosiklet kullanıcısı Aksu kanlar içinde yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edimdi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri kanlar içindeki Ahmet Aksu'ya ilk müdahaleyi yaptı. Duran kalbini çalıştırdı. Özel bir hastaneye kaldırılan Aksu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ahmet Aksu Serik ilçesi Abrurahmanlar mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazanın ardından alkollü olduğu iddia edilen ticari araç sürücüsü A.Ü.gözaltına alındı.