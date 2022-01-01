Antalya’da 50 yılın yağış rekoru

Fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle ikinci kez 'kırmızı kod' uyarısı verilen Antalya'da yağışların etkisiyle su baskınları yaşanıyor. Önceki günkü yağışta 3 otel, 4 okul, 14 işyeri, 29 konutu su basarken, dün de Kumluca'da seraları ve evleri su bastı. Antalya Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Nazif Alp, "Kumluca'da tahminimiz 2 bin dönüm seramızda su baskını yaşandı" dedi. Kemer Ovacık'ta ise 38 saatte metrekareye 456 kilogram yağış düştü ve son 50 yılın yağış rekoru kırıldı. Antalya merkez ve Kemer, Kumluca, Finike ilçelerinde su baskınları yaşanan bölgelerde ve zarar gören seralarda yaraların sarılması için hasar tespit çalışması başlatıldı.