Antalya’da 500 takım kamp yapacak

Akdeniz sahilleri için ölü sezon olarak bilinen aralık - mayıs döneminde, futboldan tenise, voleyboldan basketbola kadar birçok spor branşından dünyaca ünlü takımlar, turizmin başkenti Antalya'da kampa başladı. 2024 sezonu için şimdiden atletsizimden futbola kadar 500'ün üstünde spor kulübü rezervasyon yaptırdı. 1 Aralık - 1 Mayıs tarihleri arasında kamp yapacak takım sayısının atletizm, hentbol, basketbol, voleybol, boks gibi takımlar ile birlikte t5 akım sayısının bine kadar ulaşması bekleniyor. 65 ülkenin spor kulübünden rezervasyon aldı. Değişik spor branşında takımların geldiği şehrin 2024'de 70 binin üstünde sporcuyu ağırlayacağı belirtiliyor. Spor turizmi, ölü sezonda otel doluluklarına yüzde 30-40 katkı sağlayacak. Antalya'nın yaklaşık 75 milyon dolarlık gelir elde edeceği öngörülüyor.

MARKA OLDUK

Spor Turizmi Birliği Derneği (STB) Başkanı Nida Kiraz Antalya'nın spor turizminde bir dünya markası olduğunu söyledi. Kiraz, "Bu alanda rakibimiz olan Dubai, İspanya ve Güney Kıbrıs'a giden kulüplerin rotasını Antalya'ya çevirmek için sıkı çalışma yapıyoruz.. Önümüzdeki yıl Almanya, Hollanda ve bir çok Avrupa ülkesi takımın gelmesi için şimdiden çalışma başlattık. STK'lar Antalya Ticaret Odası ve bir çok kurum ve kuruluşun desteği ile önümüzdeki yıl için ödüllü turnovalar düzenleyeceğiz. Avrupa takımlarının Antalya'da kamp yapmasını sağlayacağız" dedi. Takımların ortalama 35-40 kişilik gruplar halinde geldiğini anlatan Kiraz, bir takımın 350 bin euroya kadar ga elir bıraktığını ifade etti.

BOKS TURNOVALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK

STB Başkanı Nida Kiraz boks takımları ve boks sporcuların da Antalya'da kamp yapmaları için çalışma başlattıklarını söyledi. Bunu için alt yapılarını bulunduğunu da belirten Kiraz, "Burada boks turnovaları düzenleyeceğiz. Antalya boks kamplarının da merkezi olacak. Sıkı çalışıyoruz. Tek gayemiz spor turizmin Antalya'da bir numara olması" diye konuştu.