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Giriş Tarihi: 23.8.2022

Antalya’da 9 köpek daha ölü bulundu

DHA
Antalya’da 9 köpek daha ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde 15 gün önce başlayan ve 30'u bulan köpek ölümlerinin ardından bu kez Konyaaltı ilçesinde 9 köpek ölü bulundu, 20'si yavru 25 köpek ise ortadan kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Antalya Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ölü bulunan köpeklerden örnekler alındı, kemik ve cerrahi eldivenler de inceleme için toplandı. Ekipler, ayrıca civarda bulunan kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu da "Bu Havrita uygulaması aracılığıyla yapılan eylemler gerek TCK gerek Hayvanları Koruma Kanunu bakımından suç teşkil ediyor. Bu eylemleri yapan kişilerin hukuki boyutta en ağır şekilde ceza alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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Antalya’da 9 köpek daha ölü bulundu
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