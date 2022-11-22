Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da acı olay: 17 yaşındaki Şevval Bozoğlu kalbine yenildi
Giriş Tarihi: 22.11.2022 14:04 Son Güncelleme: 22.11.2022 14:07

Antalya'da acı olay: 17 yaşındaki Şevval Bozoğlu kalbine yenildi

Lise öğrencisi Şevval Bozoğlu (17), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kızının cansız bedenini morgdan almaya gelen Sedat Bozoğlu, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

DHA
Antalya’da acı olay: 17 yaşındaki Şevval Bozoğlu kalbine yenildi

Kepez ilçesinde oturan Şevval Bozoğlu, pazar günü karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Özel hastanede doktorların müdahalesinin ardından Bozoğlu, evine gönderildi. Pazartesi günü ağrıları artan Bozoğlu, yeniden hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Bozoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bozoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerin ardından Şevval Bozoğlu'nun cenazesi morgdan alındığı sırada gözyaşı döken baba Sedat Bozoğlu, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Bozoğlu'nun, sedef hastalığı ile mücadele ettiği öğrenildi. Şevval Bozoğlu, Kepez ilçesi Varsak Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Antalya'da acı olay: 17 yaşındaki Şevval Bozoğlu kalbine yenildi
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