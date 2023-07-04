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Giriş Tarihi: 4.7.2023 16:56

Antalya'da acı olay: Başını havuzun zeminine vuran tatilci kurtarılamadı!

Antalya'da ailesiyle tatil yapan Ali Cılga (65), 5 yıldızlı otelin su parkındaki kaydıraktan kayarken başını havuzun zeminine vurdu. Cankurtaranın havuzdan çıkardığı Cılga, hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

DHA
Antalya’da acı olay: Başını havuzun zeminine vuran tatilci kurtarılamadı!

Manavgat ilçesinde, Kızılağaç turizm bölgesindeki 5 yıldızlı otele, Kurban Bayramı için 25 Haziran'da ailesiyle tatile gelen Ali Cılga, 26 Haziran'da, serinlemek için otelin su parkına gitti. Kaydıraktan yüzüstü kayan Ali Cılga'yı otel görevlileri uyardı. İddiaya göre, uyarılara rağmen yüzüstü kaymaya devam eden Ali Cılga, bir süre sonra başını havuzun beton zeminine çarpıp yaralandı. Havuzun kenarındaki diğer tatilcilerin ihbarıyla, cankurtaranın havuzdan çıkardığı Ali Cılga, sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Ali Cılga, 3 Haziran'da, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ali Cılga'nın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ailesi tarafından alınan cenaze, toprağa verilmek üzere Sivas'a götürüldü.

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Antalya'da acı olay: Başını havuzun zeminine vuran tatilci kurtarılamadı!
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