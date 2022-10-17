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Giriş Tarihi: 17.10.2022 10:36 Son Güncelleme: 17.10.2022 10:36

Antalya’da ağızları açık bırakan anlar: Balkonda yaptıklarına kimse anlam veremedi!

Antalya’da lüks bir sitede oturan genç önce oturduğu balkondan aşağı balkona sarktı, ardından ise balkon duvarına çıkarak ellerini bırakıp yürekleri ağızlara getirdi.

İHA
Antalya’da ağızları açık bırakan anlar: Balkonda yaptıklarına kimse anlam veremedi!
İnanılmaz olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 272 sokak üzerinde gündüz saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir genç yaşadığı dairenin balkonuna çıkarak alt komşusunun balkonuna sarktı.

Daha sonra ise balkon duvarının üzerine çıkarak ellerini bırakıp site sakinlerine bağırmaya başladı. Yaşanılan o anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda kişi tarafından izlendi. Görüntüleri izleyenlerin yürekleri adeta ağzına geldi.
Site sakinleri ise sürekli aynı durumla karşı karşıya geldiklerini belirterek soruna çözüm bulunmasını istedi.

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Antalya’da ağızları açık bırakan anlar: Balkonda yaptıklarına kimse anlam veremedi!
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