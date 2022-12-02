Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da akıl almaz kaza: 1 ölü
Giriş Tarihi: 2.12.2022 11:04 Son Güncelleme: 2.12.2022 11:36

Antalya’da akıl almaz kaza: 1 ölü

Antalya’da arza yapan kamyonetini kontrol etmek için inen sürücü Mehmet Demir’in (65) aracına başka bir aracın kamyonete çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Emniyet kemeri takılı olan şekilde araçta oturan komşusu Murat Poyraz’ın burnu bile kanamadı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da akıl almaz kaza: 1 ölü

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sularında meydana gelen olayda, aynı ikamette oturan Mehmet Demir komşusu Murat Poyraz'ın zeytinlerini sıkmak için fabrikaya getirdiği sırada Kızıllı yolunda arıza yaptı. Demir anacını sağa çekip arıza nedenini öğrenmek için kaputu açtı.

SERVİS ARACI KOMYANETE ÇARPTI

Bu sırada arkadan aşnı şeritten gelen servis minibüsü arızalı kamyoneti fark etmedi. Arka sağ kısımdan süratli bir şekilde çatı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet ters istikamete döndü. Bu sırada kamyonetin kaputu açık arızayı kontrol eden Mehmet Demir'i kendi aracı fırlattı. Aracın içinde emniyet kemeri takılı Murat Poyraz'ın ise burnu bile kanamadı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Antalya'da akıl almaz kaza: 1 ölü | Video



KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Arıcın içinde emniyet kemeri takılı olan komşusu Murat Poyraz'ın burnu bile kanamaması dikkat çekti. Kazanın ardından Mehmet Demir'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Babasının cenazesini almaya gelen oğlu Ahmet Demir, "Babam komşunun zeytinlerini sıktırmak için fabrikaya gelirken aracı arızalanmış. Sağa çekip arızayı kontrol ettiği sırada arkadan gelen bizim araca çarpmış. Araç ters istikamete dönerken babamı fırlatmış" diye konuştu. Yapılan otopsini ardından Mehmet Demir Elmalı ilçesinde toprağa verildi.

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Antalya’da akıl almaz kaza: 1 ölü
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