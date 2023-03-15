Antalya’da akraba dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1218 sokakta sabah saat 08.00 sıralarında bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan Yunus Emre Şen, apartman girişinde bir süre bekledikten sonra arkasına sakladığı ekmek bıçağı çıkartıp, kuzenleri Tayfun Gebeş (29) ile Ferdi Gebeş'e (33) saldırdı. Ardından karşı dairede oturan teyzesi Nurten Gebeş (60) ile torunu Alparslan Gebeş'in bulunduğu dairenin zilini çaldı. Gözü dönmüş cinayet zanlısı Yunus Emre Şen, kapının açılmasıyla hızlıca içeri girdi. Eli bıçaklı saldırgan Şen, teyzesi ile torununu bıçaklayıp ikinci kattaki kendi dairesine gitti.
POLİS ALARMA GEÇTİ
Korkunç olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Nurten ve Alparslan Gebeş'in olduğu daireye, kapının kilitli olması nedeniyle giremedi. İtfaiye merdiveni ile daireye giren polis ve sağlık ekipleri, Alparslan Gebeş ile Nurten Gebeş'i ambulansla hastaneye götürdü. Ferdi ve Tayfun Gebeş ise taksi ile hastaneye kendileri gitti.
HAYATINI KAYBETTİ
Ense, boyun ve karın bölgesinden yaralanıp ambulansta kalp masajı yapılan Alparslan Gebeş, hastanedeki yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yandan, saldırganın daire kapısı önünde beklediği, arkasına sakladığı bıçağı çıkartıp kuzenlerine saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.