Antalya’da akraba dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı

POLİS ALARMA GEÇTİ

Korkunç olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Nurten ve Alparslan Gebeş'in olduğu daireye, kapının kilitli olması nedeniyle giremedi. İtfaiye merdiveni ile daireye giren polis ve sağlık ekipleri, Alparslan Gebeş ile Nurten Gebeş'i ambulansla hastaneye götürdü. Ferdi ve Tayfun Gebeş ise taksi ile hastaneye kendileri gitti.