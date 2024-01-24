Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da alacak kavgası! Tartıştığı kuzenini öldürdü
Giriş Tarihi: 24.1.2024 05:41

Antalya'da alacak kavgası! Tartıştığı kuzenini öldürdü

Antalya'da Yusuf Altun (42), borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kuzeni Tahsin Altun (43) tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Altun, kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu

DHA
Antalya’da alacak kavgası! Tartıştığı kuzenini öldürdü

Olay, saat 21.30 sularında Güneş Mahallesi 6045 sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan 3 çocuk babası Yusuf Altun ile kuzeni Tahsin Altun, aralarındaki borç-alacak meselesini konuşmak için boş arazide bir araya geldi. Bir süre tartışan ikiliden Tahsin Altun, tabancayla kuzeni Yusuf Altun'un göğsüne ateş etti.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Yusuf Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Yusuf Altun'un ağabeyi Recep Altun (45), kardeşinin ölüm haberiyle fenalaştı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Yusuf Altun'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Tahsin Altun, kısa süre sonra Meydan Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif TBMM'de kabul edildi
Bakan Uraloğlu ve Turgut Altınok Başkent ulaşımını görüştü! Ankara'ya yeni raylı sistem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Almanya plakalı ilk Togg yollarda
Altınok ‘Acil’ diyerek yapılacak çalışmaları anlattı! “Ankara'da kentsel dönüşüme ihtiyaç var
CHP'de parti içi çatışma büyüyor! Yerel seçim için hazırlanan yeni senaryo...
MİT Başkanı Kalın’ın Irak ziyaretinin perde arkası! PKK terör örgütü mücadelesiyle ilgili kararlılık vurgusu
SON DAKİKA | İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek: İşte ele alınacak konular
Ekşi Sözlük’teki İBB'nin trol hesap ağı deşifre oldu! İBB’li yetkililer adeta kabul etti
Son dakika haberleri: Beşiktaş, evinde Adana Demirspor’a takıldı! Dolmabahçe’de golsüz düello…
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da alacak kavgası! Tartıştığı kuzenini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA