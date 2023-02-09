Antalya’da alacak verecek katliamı: 2 ölü, 4 yaralı

Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Osman Bozdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olduğu belirlenen Feyyaz Bozdoğan, Sedat Bozdoğan, Nuriye Bozdoğan ve Yılmaz Konaç yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Feyyaz Bozdoğan doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybederken durumu ağır olan Sedat Bozdoğan ise ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi.