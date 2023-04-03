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Giriş Tarihi: 3.4.2023 14:26 Son Güncelleme: 3.4.2023 14:49

Antalya’da alacak verecek tartışmasında kan aktı: 1 ölü

Antalya’da alacak verecek tartışmasında Nihat Günözü (51) tartıştığı Abdullah Ertuğrul’u (44) tabanca ile başından vurdu. Hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk babası yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da alacak verecek tartışmasında kan aktı: 1 ölü

Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No.9'da meydana gelen olayda, Nihat Günözü ile Abdullah Ertuğrul arasında alacak verecek tartışması kısa sürede büyüdü.

Tartışmanı kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat Günözü yanında bulundurduğu ruhsatsız silah ile Abdullah Ertuğrul'u başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Ertuğrul olay yerine çağrılan ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Ertuğrul kurtarılamadı. Adlı Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Korkuteli ilçesinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Cinayetin ardından Nihat Günözü suç aleti silah ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette verdiği ifadede bir anlık öfkesinin kurbanı olduğunu belirterek pişman olduğunu söyledi. İşlemlerini ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Antalya’da alacak verecek tartışmasında kan aktı: 1 ölü
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