Antalya’da alkollü sürücü dehşeti: 1 ölü

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında İstiklal Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Anamur istikametinden Alanya yönüne seyir halinde olan İsmail Y. idaresindeki otomobil, Gazipaşa Otogarı yanındaki akaryakıt istasyonundan kara yoluna çıkan Aziz Nural'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen ve hurdaya dönen aracından fırlayan sürücü Aziz Nural kazada ağır yaralanırken, çarpışma noktasından 70 metre ileride duran diğer otomobilin sürücüsü İsmail Y. hafif şekilde yaralandı.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Kazaya karışan otomobillerden kopan parçalar ve araçların çarptığı çöp konteynerleri etrafa savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aziz Nural, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü İsmail Y.'nin hastanede yapılan alkol muayenesinde 1,26 promil alkollü olduğu belirlendi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.