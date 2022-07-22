Antalya’da alkollü sürücü dehşeti: 3 ölü

Antalya'nın Finike- Kumluca karayolunda saat 21:00 sıralarında meydana gelen kazada galerici Turgut Karataç. yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Aloğlu, Zekiye Karataş ve Fatma Keçekülah'a çarptı.
(Fatma Keçekülah)
150 METRE SONRA DURABİLDİ
Çarpmanın şiddetiyle 3 komşu kadın yolda metrelerce uzağa savruldu. Aşırı hızlı olan alkollü sürücü lüks aracı ile150 metre sonra durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden Ayşe Aloğlu, Zekiye Karataş ve Fatma Keçekülah'ın komşu olduğu akşam gezmesine çıktığı öğrenildi. Korkunç kazanın ardından Fatma Keçekülah'ın Elmalı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Ayşe Aloğlu ve Zekiye Karataş'ın ise Finike ilçesinde yazlıkçı olduğu cenazelerinin ise İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
(Zekiye Karataş)
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Korkunç kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Turgut Karataç'ın alkollü olduğu belirlendi. Kaza anında aşırı sürat nedeni ile lüks aracı durduramadığı kaza yerinden 150 metre sonra aracı durduğu kaydedildi. Polis sürücü Karataç'ı gözaltına aldı. Sabah saatlerinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.