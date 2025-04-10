Antalya’da alkollü sürücü TIR’a arkadan çarptı! 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, dün gece İmamlı Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Saat 03.30 sıralarında Alanya istikametine seyir halinde olan M.Ç. (37) yönetimindeki TIR'a, aynı yönde seyreden M.N.T.'nin (25) kullandığı otomobil arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü M.N.T. ve arka koltukta yolcu olarak bulunan Ş.T. (24) yaralanırken, otomobilin sağ ön koltuğunda bulunan Mustafa Toksöz olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Yaralılar ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda tahkikat başlatıldı. Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. TIR sürücüsü M.Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kazanın ardından sürücülere yapılan alkol kontrolünde, otomobil sürücüsü M.N.T.'nin 2,16 promil ve yolcu Ş.T.'nin ise 2,49 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.