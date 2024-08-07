Antalya’da anahtar teslimi kaza

Antalya'da aracını yıkatmak üzere AVM otoparkındaki oto yıkamacıya teslim eden genç kadın, 15 dakika sonra hayatının şokunu yaşadı. Aracını yıkatması için teslim ettiği oto yıkama çalışanı genç bir çocuk, otoparkta hız sınırını aştığı başka bir araç tarafından fark edildiği, ardından oto yıkama çalışanının sürdüğü araç, diğer araçla çarpışarak savrulmuş ve otoparkın kolonuna çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle diğer araç ise iki başka araca daha çarpmıştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olay yerine gelen güvenlik görevlileri ve polis ekipleri inceleme başlattı. Hayatını şokunu yaşayan genç kadın şikayetçi oldu. Araçlarda hasar oluştuğu öğrenildi.