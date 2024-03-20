Antalya’da aracın devrilmesi sonucu infaz memuru hayatını kaybetti

Saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi Antalya Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Ceza İnfaz Kurumu'nda şoför olarak görev yapan Ali Yılmaz'ın kullandığı kasalı araç ile adliyedeki banka şubesine evrak imzalatmaya giden infaz koruma memuru Şahin Bayraktar, işlemlerinin ardından Antalya E Tipi Cezaevine dönüşe geçti.

DİREĞE ÇARPIP DEVRİLDİ

Dönüş sırasında Antalya Bulvarı'nda yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücü Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüjdeki kaldırıma, ardından aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, 10 yıldır ceza infaz koruma memuru olarak görev yapan Şahin Bayraktar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü Ali Yılmaz ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı haber alarak kaza yerine gelen Şahin Bayraktar'ın eşi ve kardeşi sinir krizi geçirdi. Kaza yerine, Bayraktar ile yaralı Ali Yılmaz'ın çok sayıda mesai arkadaşı da geldi. Kaza yeri incelemesinin ardından Şahin Bayraktar'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.