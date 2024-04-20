Antalya’da araçla 17 metreden düşen 2 kişinin burunları bile kanamadı

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Antalya Bulvarı'ndaki seyir terası olarak bilinen noktada meydana geldi. Virajda, emekli öğretmen Hasan Tülkay'ın (68) kontrolünü yitirdiği 60 HF 563 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra 17 metre derinliğindeki uçuruma düştü. Otomobilin ağacın üzerine düşmesi olası faciayı önledi.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Araçta sıkışan Hasan Tülkay ve kendisi gibi emekli öğretmen eşi Gülseren Tülkay (67) vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İhbarla kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

'3 SAATLİK KURTARMA OPERASYONU'

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri halatla 17 metrelik uçuruma inerek, Tülkay çiftini kaşık sedye ile tek tek yukarıya çıkardı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmalarıyla yukarıya çıkarılan çiftin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından öğretmen çift, kontrol amaçlı Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hurdaya dönen araç ise vinçle uçurumdan çıkartıldı.

'İLK MÜDAHALEYİ BİZ YAPTIK'

Kazanın tanığı, Tülkay çiftinin araçtan çıkarılmasına yardım eden Ahmet Erdem, "Burada oturuyorduk, bir anda çat, diye bir ses geldi. Bir baktık araba aşağıya uçmuş. Tellerden atladık, koştuk geldik. Yanımda kuzenim de vardı. Direkt ilk müdahaleyi biz yaptık. Ağabeyle ablayı çıkardık arabadan. Kaza anını görmedim, araba tam aşağıya uçarken gördüm. Virajı alamadı, ani fren yaptı. Aşağıya uçtu" diye konuştu.

'AĞAÇ OLMASAYDI DAHA ÇOK TAKLA ATACAKLARDI'

Ümit Deniz ise "Ben olay anında duvarın üzerinde oturuyordum. Ses çıktı, bir baktık araba aşağıya uçuyor. Tellerin üzerinden atladık, teyzeyle dayı vardı, aracın içerisinde. Durumlarını sorduk, sonra dayıyı çıkardık. Sonra diğer vatandaşlar yardım etmeye geldi. Ben gittiğimde aracın içerisindelerdi. Ters dönmüştü araba, takla atmıştı. Ağaç olmasaydı daha çok takla atacaklardı. Allah korusun ölebilirlerdi" dedi.

Emniyet ekiplerinin kazayla ilgili detaylı çalışması devam ediyor. (DHA)

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