Antalya’da aranan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 140 kişi yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan Şahısların yakalanmasına yönelik emniyet müdürlüğü birimlerince eş zamanlı yapılan operasyonda 140 kişi yakalandı. Yapılan operasyonda aralarında; "Silahla Yağma" suçundan 45 Yıl 1 Ay 10 Gün hapis cezası ile aranan şahsın da bulunduğu, "Kasten öldürme, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yağma, Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Kasten Yaralama, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etme, Hakaret, İşyeri, Konut Dokunulmazlığın İhlal Etme, Uyuşturucu Madde Ticareti yapma, Bulundurma ve Kullanma" suçlarından , 20 yıl üzeri 1 kişi, 10 yıl ile 20 yıl arası cezası bulunan 6 kişi, 5 yıl ile 10 yıl arası araması bulunan 8 kişi, 2 ile 5 yıl arası cezası bulunan 14 kişi, 2 yıl ve altı cezası bulunan 49 Şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 78 şahıs ve ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama emri bulunan 62 şahıs ile birlikte toplam 140 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadeleye, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edileceği belirtildi.