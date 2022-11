Antalya’da atamaları eleştiren belediye çalışanı mühendisi AYM haklı buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan Lale Çalıkoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, ""FETÖ temizliği bitti mi? Acaba Antalya bu temizlikten muaf mı??? Antalyalı olmak büyük ayrıcalık mı? Oh, ne ala memleket... Bütün FETÖ'cüler oldu S tarikatından... Sabır sabır da, nereye kadar??? S tarikatına geç AOF'li de olsan hiçbir şey de olamasan, bunlardan da geçtim. Sıfır liyakatle yöneticiliği kap.... mesai saatinde nargile içmeye gidenden müdür mü istersiniz? (Adamı kendi partisi bile kovmuş.) Daha ne enstantaneler... Düne kadar bize laf sokup, Erdoğan'ı görünce tüylerim diken diken oluyor, ıyy diyenler, şimdi onu karşılamaya gidiyor. Değiştilerse sözüm yok. Doğru yolu bulmak da bir erdemdir. Yok uyduruk sorumlu unvanlarını kaptırmamak içinse, Allah Be.... versin. Bizler gülüp geçiyoruz... Şükür kimsenin yalakası olmadık. Bu güzel gecede her kim kimin hakkını yiyorsa Allah versin cezasını. Bizden geçti de, Rabbim çocuklarımızı böyle hak yiyen, çakma tarikatçılardan korusun. Hala, ama her şeye rağmen hala güvenimiz sonsuz. Cumhurbaşkanımız er ya da geç bu çarpık ve tuhaf adalet sistemi ile yönetilen yerleri mutlaka düzeltecektir. Zira artık bizim de sabrımız tükeniyor. Bari evlatlarımız üzülmesin. Yukarıdaki mahlukatlara bakıp cumhurbaşkanıma tek bir söz söylemeyin. Çünkü onlar ona tek bir oy bile vermediler. Adımın Lale olduğu kadar da eminim" paylaşımında bulundu.

İDARE DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATTI

Bu paylaşımın bir gazetede çeşitli eklemeler yapılarak haberleştirilmesi üzerine Çalıkoğlu hakkında, yapmış olduğu sosyal medya paylaşımının anılan habere kaynak oluşturduğu gerekçesiyle idare tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. Disiplin soruşturması sonunda Çalıkoğlu'nun uyarma cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Anılan disiplin cezası, Çalıkoğlu'nun karara karşı yaptığı itirazın disiplin kurulu tarafından reddiyle kesinleşti. Çalıkoğlu, hakkında tesis edilen disiplin cezasının iptali istemiyle idare mahkemesinde dava açtı. Mahkeme, dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Davalı idare, iptal kararına karşı istinaf talebinde bulundu, Bölge İdare Mahkemesi Çalıkoğlu üzerine atılı bulunan fiili işlediği sonucuyla mahkeme kararının kaldırılmasına ve davanın reddine kesin olarak karar verdi.

KAMU GÖREVLİLERİNİN HAKLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Çalıkoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle disiplin cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini belirterek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, yapılan paylaşımın ifade özgürlüğü olduğuna dikkat çekerek, kamu görevlilerinin de bir birey olduğunu, siyasi görüş sahibi olma, ülke sorunlarıyla ilgilenme, tercih yapma gibi sosyal yönlere sahip olma haklarının bulunduğunu kaydetti.

İFADE ÖZGRLÜĞÜ İHLAL EDİLMİŞTİR

Yüksek Mahkeme, söz konusu paylaşımın, Lale Çalıkoğlu'nun görev yaptığı Antalya özelinde Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar ile bu kapsamda boşalan kadrolara yapılan yönetici atamalarının eleştirilmesinden ibaret olduğu değerlendirmesinde bulunarak, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.