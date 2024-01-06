Antalya’da ATV kazası: 1 ölü 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat İlçesi Oymapınar Baraj Bölgesine ATV safariye giden grup içerisinde bulunan Günaydın Balcı'nın kullandığı ATV, Manavgat'a dönüş yolunda Oymapınar Mahallesi Fevzipaşa Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metreden aşağıya yuvarlandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Almanya'dan Manavgat'ta tatile geldiği belirlenen Günaydın Balcı'nın hayatını kaybederken; ATV'de yolcu olarak bulunan Şerafettin Yüksel yaralandı.

GÜÇLÜKLE ÇIKARTILDI

Kazada yaralanan Şerafettin Yüksel, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun süre çalışması sonucu yukarıya çıkartıldı. Yaralı Yüksel, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Günaydın Balcı'nın cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından İtfaiye kurtarma ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayı öğrenin Balcı'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu.