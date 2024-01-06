Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da ATV kazası: 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 6.1.2024 15:08 Son Güncelleme: 6.1.2024 16:03

Antalya’da ATV kazası: 1 ölü 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ATV’nin 15 metreden aşağıya uçması sonucu meydana gelen kazada Günaydın Balcı (55) hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da ATV kazası: 1 ölü 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat İlçesi Oymapınar Baraj Bölgesine ATV safariye giden grup içerisinde bulunan Günaydın Balcı'nın kullandığı ATV, Manavgat'a dönüş yolunda Oymapınar Mahallesi Fevzipaşa Caddesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metreden aşağıya yuvarlandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Almanya'dan Manavgat'ta tatile geldiği belirlenen Günaydın Balcı'nın hayatını kaybederken; ATV'de yolcu olarak bulunan Şerafettin Yüksel yaralandı.

GÜÇLÜKLE ÇIKARTILDI

Kazada yaralanan Şerafettin Yüksel, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun süre çalışması sonucu yukarıya çıkartıldı. Yaralı Yüksel, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Günaydın Balcı'nın cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından İtfaiye kurtarma ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayı öğrenin Balcı'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

McDonalds'tan "İsrail boykotu" itirafı! Büyük darbe yediler
SON DAKİKA | Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu sapıklığın adı var mı?
Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı?
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: "Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın"
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Blinken'ı kabul etti!
Son dakika haberleri: Beşiktaş evinde Kasımpaşa’ya kaybetti! Kara Kartal’da kan kaybı sürüyor…
Doğu Akdeniz-Ege hattı ve Rum limanlarına dikkat!
Otomotivde rekor kırıldı Togg zirveye oturdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da ATV kazası: 1 ölü 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA