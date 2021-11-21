Antalya’da baba ikizlerini ezmişti: Acı detay ortaya çıktı!





ARAS'IN DURUMU İYİ



Aksu ilçesinde toprağa verilecek Asaf'ın, Aras'la tek yumurta ikizi olduğu ifade edildi. Çiftin çocukları olmayınca evliliklerinin 5'inci yılında tüp bebek yöntemine başvurdukları ve ikizler Asaf ve Aras'ın dünyaya geldiği bildirildi. Bu arada Aras'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.