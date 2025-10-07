Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da baba-oğul domuz avına çıkmıştı:71 yaşındaki adamın sonu oldu!
Giriş Tarihi: 7.10.2025 09:33 Son Güncelleme: 7.10.2025 09:35

Antalya'nın Serik ilçesinde H.Y. isimli kişi, kazara av tüfeğiyle domuz avına çıktığı babasını vurdu. 71 yaşındaki Ramazan Yılmaz hayatını kaybetti.

Yürek burkan olay, dün saat 21.30 sıralarında Bozdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. (42) evinin çevresinde domuz avlarken av tüfeğiyle babası Ramazan Yılmaz'ı vurdu. Durumu fark eden H.Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Ramazan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ramazan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

H.Y., jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla inceleme başlatıldı.

