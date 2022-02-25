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Giriş Tarihi: 25.2.2022 11:33 Son Güncelleme: 25.2.2022 11:45

Antalya’da babasını öldüren oğlunu yaralamıştı...  Cinayet sanığı suç makinesi çıktı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da babasını öldüren oğlunu yaralamıştı...  Cinayet sanığı suç makinesi çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesinde Mevlüt Eren’i (67) pompalı tüfek ile öldüren oğlu Sadettin Eren’i (35) yaralayan komşusu Sinan Maraşlı’nın (42) poliste 11 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Korkunç olayın ardından Sinan Maraşlı ve oğlu Hakan Maraşlı (23) gözaltına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan husumetli iki aile arasındaki çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında elindeki pompalı tüfeği ateşleyen Sinan Maraşlı, baba Mevlüt Eren'i kalbinden, Sadettin Eren'i ise bacağından yaraladı. Mevlüt Eren olay yerinde o anda hayatını kaybederken oğlu ise kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Yaşanan korkunç cinayet ve yarala olayını ardından Mevlüt Eren'in eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri cinayette adı karışan Sinan Maraşlı'yı suç aleti pompalı tüfekle birlikte gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ekip otosuna bindiği sırada Sinan.Maraşlı'nın "Ben yaptım, ben vurdum" sözleri ise dikkat çekti. Daha sonra oğlu Hakan Maraşlı'da gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Yaşanan korkunç cinayet ve yaralama olayını ardından gözaltına alınan Sinan Maraşlı'nın; ""Kasten yaralama', 'Nitelikli yağma', ''Uyuşturucu', 'Taksirle yaralama', Aile hükümlülüğünü ihlal' " suçlarından toplam 11 adet suç kaydı ortaya çıktı. Oğlu Hakan Maraşlı'nın ise " 'Kasten yaralama', 'Hırsızlık'" suçlarından toplam 6 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

EŞİ UYARMIŞ

Polis yaptığı araştırmada Mevlüt Eren ile komşu olan Sinan Maraş'lı'nın mahallede sık sık hırsızlık yapmaları sebebiyle Eren'in eşi tarafından bir süre önce uyarıldıkları ve bu nedenle aralarında tartıştıkların yaşandığı iddia edildi. Poliste ifade veren Sinan Maraşlı ise kendisine ve oğluna iftira atıldığını söylemesi dikkat çekti.

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Antalya’da babasını öldüren oğlunu yaralamıştı...  Cinayet sanığı suç makinesi çıktı
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