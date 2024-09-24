Antalya’da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Namık Kemal Bulvarı'nda akşam saat 20.00 sıralarında Mehmetşah Işık motosikletiyle seyir halindeyken viraja geldiği sırada kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç sürücü, yaklaşık 15 metre sürüklendi. Olayı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerin bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olan sürücü Işık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmetşah Işık kurtarılamadı.

Genç adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acı haberi alan ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Işık'ın cenazesi teslim alarak defnedilmek üzere Aksuya ilçesinde toprağa verildi.