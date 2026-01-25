Antalya’da Baygaralar’a darbe: 12 tutuklama

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce; elebaşılığını R.B.'nin (yurtdışında tutuklu) yaptığı Baygaralar Organize Suç Örgütü'nün Antalya yapılanmasının yöneticisi olan H.A. ile birlikte hareket eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı, 12'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyon sonucunda 1 adet uzun namlulu silah (akrep) ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz" açıklaması yaptı.