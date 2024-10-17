Antalya’da beton mikseri 8 yaşındaki Hasan Hamza’yı ezdi

Korkunç kaza 16 Ekim saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Okuldan çıkarak bisikletiyle evine gitmekte olan Hasan Hamza Yeşildağ yol kenarında hareket halindeyken cadde üzerinden gelen ve Karadoğan Sokak istikametine dönen Mustafa T. (23) idaresindeki beton mikserinin altında kaldı. Hasan Hamza'nın beton mikserinin altında kalması iş yeri güvnlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Hamza Yeşildağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Feci İlkööğretim okulu 2'inci sınıf öğrencisi Hasan Hamza'nın kaza yaptığını duyan anne-babası ve yakınları olay yerine koştu. İnfiale karşı polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Beton mikserinin sürücüsü Mustafa T. ise polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırılarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından sürücü Mustafa T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Oğullarının hayatını kaybettiğini öğrenen anne-babanın feryadı ise yürekleri dağladı. Sinir krizi geçiren anne ile baba yakınları ve çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile sakinleştirildi. Oğlunun ölümüne isyan eden acılı baba "Allah'ım bu nasıl bir acı. Daha kimlerin canı yanacak. İllaki benim kuzum mu gidecek" feryadı yürekleri dağladı. Oğlunun cansız bedeninin yanında diz çöken acılı baba uzun süre gözyaşı döktü. Anne ise yakınları tarafından kaza yerinden uzak bir noktaya götürüldü. Savcılık ve Olay Yeri İnceme ekiplerinin çalışmasının ardından Hasan Hamza Yeşildağ'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Küçük Hasan Hamza'nın bisikleti çekiciye yüklenirken, onlarca vatandaşın ağlaması dikkat çekti. Kazayı öğrenin Hasan Hamza Yeşildağ'ın eğitim gördüğü Nuran Rüstem Cömertoğlu Okulu'nda arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu.