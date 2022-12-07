Antalya’da bıçaklı ’yan bakma’ kavgası: 4 yaralı

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan gençlerden biri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne olmak üzere diğerleri de çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların olay yerinde alınan ilk ifadesinde kavganın 'yan bakma' meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri ise bıçaklama olayına karışan kişi ya da kişileri yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler şahısların eşkalinin belirlenmesi için çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.