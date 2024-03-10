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Giriş Tarihi: 10.3.2024 13:11 Son Güncelleme: 10.3.2024 13:13

Antalya’da bir ay önce evlenen kadın kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrikli bisikleti ile yaya geçidinden geçmeye çalışan Gülnihal Alkan’a (23) ehliyetsiz sürücü S.S.’nin (17) kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alkan’ın bir ay önce evlendiği ortaya çıktı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da bir ay önce evlenen kadın kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 9 Mart saat 15:30'da S.S'nin kullandığı otomobil Gülnihal Alkan'ın elektrikli bisiklete ( Scuter) arkadan çarpması sonucu Alkan.asfalt yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerile gelen sağlık ekipleri Gülnihal Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR AY ÖNCE EVLENMİŞ

Kazayı öğrenen Gülnihal Alkan'ı yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bir ay önce evlendiği öğrenilen Alkan'ın kaza anı işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Genç kadının yaya geçidinden karşıya geçmek istediği anda ehliyetsiz sürücü S.S.'nin otomobili çarpma anı görüntülere yansıdı. Alkan Finike ilçesinde ailesi, sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Antalya’da bir ay önce evlenen kadın kazada hayatını kaybetti
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