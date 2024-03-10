Antalya’da bir ay önce evlenen kadın kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 9 Mart saat 15:30'da S.S'nin kullandığı otomobil Gülnihal Alkan'ın elektrikli bisiklete ( Scuter) arkadan çarpması sonucu Alkan.asfalt yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerile gelen sağlık ekipleri Gülnihal Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
BİR AY ÖNCE EVLENMİŞ
Kazayı öğrenen Gülnihal Alkan'ı yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bir ay önce evlendiği öğrenilen Alkan'ın kaza anı işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Genç kadının yaya geçidinden karşıya geçmek istediği anda ehliyetsiz sürücü S.S.'nin otomobili çarpma anı görüntülere yansıdı. Alkan Finike ilçesinde ailesi, sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.