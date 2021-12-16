Antalya’da inanılmaz olay! ’Bismillah’ yazılı mermer tamamen doğal oluşum çıktı

Antalya Mermer Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin Antalya'nın Korkuteli ilçesi Taşkesiği köyünde bulunan mermer işletme sahasında inanılmaz bir olay yaşandı. Mermer ocağında işlenmek için kesilen taşın üstünde beliren figür, işçilerin ilgisini çekti. Üzerindeki tozun alınmasıyla, figürün Arapça ''Bismillah'' yazısı olduğu görüldü.
JURASSIC DÖNEMİNDEKİ FOSİLLERE AİT
Mermer plakanın görüntülerinin kayıt altına alınmasının arından kesilen taş incelenmek üzere Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderildi. Üniversitedeki bilim insanları Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu, Prof. Dr. Raşit Altındağ ve Prof. Dr. Nazmi Şengün tarafından üzerinde araştırma yapılan plakanın analiz sonuçlarında dünyada ilk kez karşılaşılan bir keşif gerçekleşti.
Üniversite raporuyla tescillenen ve plakayı oluşturan dolomitik kireçtaşı üzerinde, "Jurassic" dinozorlar dönemde 195 milyon yıl önce yaşamış deniz canlılarına ait fosillerin biyoklastik kalıntıları tespit edildi. Adını Avrupa Alplerindeki Jura dağlarından alan kalıntıların, plakanın bazı kesimlerinde yoğunlaşma gösterdiği de kaydedildi.
TAMAMEN DOĞAL OLUŞUMLU
Raporda, plaka üzerinde yer alan ve Arapça "Bismillah" yazılı figürlerin tamamen "doğal" oluşumlu olduğu söylendi. Yazıların, kalp şeklindeki kabuklu deniz canlılarına ait kalıntıların parçalanıp biçim değiştirmesi ve dizilmesi sonucunda meydana geldiği belirtildi.
Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke'nin verdiği bilimsel raporda ise mermer üzerindeki arapça figürlerin, Kur'an-ı Kerim'de geçen ve "Allah'ın adıyla anlamındaki 'Bismillah' ayetiyle aynı karakterler olduğu söylendi.