Antalya’da inanılmaz olay! ’Bismillah’ yazılı mermer tamamen doğal oluşum çıktı





JURASSIC DÖNEMİNDEKİ FOSİLLERE AİT



Mermer plakanın görüntülerinin kayıt altına alınmasının arından kesilen taş incelenmek üzere Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderildi. Üniversitedeki bilim insanları Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu, Prof. Dr. Raşit Altındağ ve Prof. Dr. Nazmi Şengün tarafından üzerinde araştırma yapılan plakanın analiz sonuçlarında dünyada ilk kez karşılaşılan bir keşif gerçekleşti.