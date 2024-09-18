Antalya’da boş arazide bulunan cesedin kimliği belirlendi

Polisi alarma geçiren olay 18 Eylül saat 18.00 sıralarında Göksu Mahallesi 6800 Sokak'ta boş arazinin yanından geçen vatandaş ağır kokular hissettiği noktada bir kişinin hareketsiz şekilde yerde olduğunu gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cinayet Bürosu ekipleri ağır kokuların geldiği cesedin en az 10 günlük olduğunu değerlendirilen erkek cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı.

PARMAK İZİNDEN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri yaptıkları incelemede cesette kesi veya kurşun izi bulunamadı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis yaptığı parmak izi çalışmasında cesedin Ersin Akman'a ait olduğu belirleyerek ailesine durumu bildirdi. Akman'ın kesin ölüm nedeni belirlemek için yapılan otopsi sonunda belli olacağı kaydedildi. Son olarak Akman'ın 7 yıl cezaevinde kaldığı, denetimli serbestlik ile salıverildiği ve bir haftadır eve gitmediği öğrenildi. Akman'ın Antalya'da toprağa verilecek.