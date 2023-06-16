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Giriş Tarihi: 16.6.2023 23:07 Son Güncelleme: 16.6.2023 23:19

Antalya'da can pazarı! Feci kazada 3 kişi öldü 9 kişi yaralandı

Antalya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Korkuteli-Elmalı kara yolundaki trafik kazasında 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

AA
Antalya’da can pazarı! Feci kazada 3 kişi öldü 9 kişi yaralandı

Erhan Deniz idaresindeki 07 YBN 01 plakalı otomobil, Korkuteli-Elmalı kara yolu Öküzgözü mevkisinde Muharrem Ertör yönetimindeki 07 L 9456 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Muharrem Ertör olay yerinde, aynı araçtaki Berra Türkmen (8) ile Gülten Ertör (59) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Diğer sürücü Erhan Deniz (38) ile araçlardaki Sudenaz Deniz (13), Dürdane Deniz (8), Veli Deniz (10), Emine Deniz (35), Hatice Nur Deniz (16), Kübra Türkmen (34), Beyza Türkmen (4), Abdullah Türkmen (34) yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Antalya'da can pazarı! Feci kazada 3 kişi öldü 9 kişi yaralandı
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