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Giriş Tarihi: 28.7.2022 18:52

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA
Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Esenpınar Mahallesi'nin üst bölümündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 4 helikopter, 3 uçak ve 7 arazözle müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Esenpınar Mahallesi Muhtarı Sami Polat, yangının evlere yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olduğunu, ekiplerin alevlere hızla müdahale ettiğini söyledi.

Polat, ekiplerin başarılı çalışmasıyla yangının tamamen kontrol altına alındığını ifade etti.

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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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