Antalya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Esenpınar Mahallesi'nin üst bölümündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 4 helikopter, 3 uçak ve 7 arazözle müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Esenpınar Mahallesi Muhtarı Sami Polat, yangının evlere yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olduğunu, ekiplerin alevlere hızla müdahale ettiğini söyledi.
Polat, ekiplerin başarılı çalışmasıyla yangının tamamen kontrol altına alındığını ifade etti.